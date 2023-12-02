В Мексике в результате крушения вертолета погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения вертолета в мексиканском штате Морелос.
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"Федеральная комиссия по электроэнергетике сообщает, что около 10:39 (20:39 бакинское время) вертолет Eurocopter EC-130 с регистрационным номером XA-NAT, приписанный к отделу физической безопасности CFE, потерпел крушение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место аварии выехали сотрудники компании для установления причин крушения вертолета.
Аппарат выполнял плановый разведывательный полет над электрической подстанцией.