В Мексике в результате крушения вертолета погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения вертолета в мексиканском штате Морелос.

Три человека погибли в результате крушения вертолета в мексиканском штате Морелос.

Как передает Report , об этом сообщила Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Федеральная комиссия по электроэнергетике сообщает, что около 10:39 (20:39 бакинское время) вертолет Eurocopter EC-130 с регистрационным номером XA-NAT, приписанный к отделу физической безопасности CFE, потерпел крушение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место аварии выехали сотрудники компании для установления причин крушения вертолета.

Аппарат выполнял плановый разведывательный полет над электрической подстанцией.