В Мексике в результате сильных морозов погибли три человека

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Морозы до минус 15 градусов привели к гибели как минимум трех человек на севере Мексики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду глава службы гражданской обороны штата Сонора Альберто Флорес Чонг.

По словам Чонга, два человека отравились угарным газом, пытаясь обогреть свои помещения, еще один умер от переохлаждения. В интервью радио Imagen чиновник отметил, что таких снегопадов в штате Сонора не было более 28 лет.

"Неделя после рождества была довольно холодной, особенно вчерашний день (вторник), что было в целом нетипично", - сказал Чонг. Сейчас в Соноре объявлена тревога сразу в 63 муниципиях в связи с холодной погодой и мощными снегопадами.

Кроме того, в штате Чиуауа один человек пропал без вести в снежной буре. Сейчас на его поиски направлены отряды спасателей.