В Мексике в подпольных лабораториях изъяли 42 тонны метамфетамина

Пять подпольных лабораторий по производству наркотиков было обнаружено в ходе совместной операции силовых структур Мексики под руководством сотрудников министерства военно-морских сил в штате Мичоакан.
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В этих лабораториях было изъято свыше 42 тонн метамфетамина.
"В рамках реализации Национальной стратегии безопасности было обнаружено пять объектов, используемых в качестве подпольных лабораторий для производства метамфетамина, в муниципалитетах Мадеро и Морелия в штате Мичоакан. В ходе операции было изъято около 42,24 тонны метамфетамина", - отмечается в сообщении.
В документе уточняется, что в ходе обысков было конфисковано 44 бочки с метиламином объемом по 200 л каждая - всего около 8 800 л прекурсоров, а также различное оборудование для производства синтетических наркотиков.
По оценке властей, экономический ущерб, нанесенный преступным группировкам, составил порядка 1,06 млрд песо (примерно $55,6 млн по текущему курсу).