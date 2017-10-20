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    В Мексике в перестрелке убили пять бандитов

    Cтолкновение произошло в городе Эрмосильо© "AP"

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сразу пятеро бандитов убиты  в перестрелке с полицией в мексиканском штате Сонора.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил прокурор штата Родольфо Монтес-де-Ока.

    По словам прокурора, столкновение произошло в городе Эрмосильо, когда преступники напали на полицейских, пытавшихся провести обыск в одном из домов.

    Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Власти заявили, что в жилом доме преступники организовали центр наркоторговли.

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