В Мексике в перестрелке убили пять бандитов

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сразу пятеро бандитов убиты в перестрелке с полицией в мексиканском штате Сонора.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил прокурор штата Родольфо Монтес-де-Ока.

По словам прокурора, столкновение произошло в городе Эрмосильо, когда преступники напали на полицейских, пытавшихся провести обыск в одном из домов.

Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Власти заявили, что в жилом доме преступники организовали центр наркоторговли.