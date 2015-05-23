​В Мексике в перестрелке погибли 46 человек

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В ходе боя между бандитами и федеральной полицией в Мексике в пятницу погибли 46 человек.

Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Quadratin.

По данным из неофициальных источников, среди убитых 43 преступника и трое полицейских. Еще пять человек были задержаны прямо на поле боя, трое получили ранения. Официальные власти пока не подтвердили данные о погибших, однако сейчас к месту боя направляются члены национального кабинета безопасности страны, что свидетельствует о серьезности происшествия.

Столкновение произошло на границе штатов Мичоакан и Халиско в районе муниципии Тануато. Сейчас на месте происшествия отмечена концентрация армейских и полицейских подразделений, летают вертолеты, отмечает портал La Jornada.