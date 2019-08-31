В Мексике в ходе столкновения преступных группировок погибли девять человек

Конфликт преступных группировок, в результате которого девять человек погибли и 11 были ранены, произошел на въезде в город Тепалькатепек мексиканского штата Мичоакан.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр общественной безопасности региона Исраэль Патрон.

"На месте столкновения остались пять автомобилей с четырьмя погибшими внутри. Всего в столкновении погибли девять человек, еще 11 были ранены", - сказал он в интервью телеканалу Foro TV.