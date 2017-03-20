В Мексике в ходе перестрелки погибли восемь человек

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Вооруженное столкновение в городе Кошкиуи в мексиканском штате Веракрус в субботу унесло жизни восьми человек, пятеро из них – полицейские.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Мигель Анхель Юнес.

По данным властей, полицейские были атакованы вооруженными людьми, машины правоохранителей были сожжены.

Среди погибших также опознан зять местного мэра. Преступники изначально ворвались в его дом, разыскивая главу города, убили его зятя, а после этого вступили в перестрелку с прибывшими на место полицейскими.

На место боя прибыли десятки машин федеральной полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали двух людей с оружием, которые могут быть причастными к нападению. Прокуратура штата начала расследование по факту происшедшего.