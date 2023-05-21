В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков

Как минимум десять автогонщиков были убиты и еще девять ранены неизвестными в мексиканском городке Сан-Висенте, штат Южная Калифорния во время гонки Cachanillazo.
Как передает
По данным надзорного ведомства, автомобилисты были в своих гоночных машинах, когда несколько вооруженных мужчин выскочили из внедорожника и открыли огонь по авто.
Личности и гражданства убитых не разглашаются.
Трагедия вызвала возмущение местных жителей и автомобилистов со всей страны. Власти Мексики уже начали расследование инцидента и пообещали найти и наказать виновных.