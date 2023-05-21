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В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков

В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков Как минимум десять автогонщиков были убиты и еще девять ранены неизвестными в мексиканском городке Сан-Висенте, штат Южная Калифорния во время гонки Cachanillazo.
Другие страны
21 мая 2023 г. 08:04
В Мексике в ходе перестрелки на автогонках погибли десять гонщиков

Как минимум десять автогонщиков были убиты и еще девять ранены неизвестными в мексиканском городке Сан-Висенте, штат Южная Калифорния во время гонки Cachanillazo.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox8 со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры Мексики.

По данным надзорного ведомства, автомобилисты были в своих гоночных машинах, когда несколько вооруженных мужчин выскочили из внедорожника и открыли огонь по авто.

Личности и гражданства убитых не разглашаются.

Трагедия вызвала возмущение местных жителей и автомобилистов со всей страны. Власти Мексики уже начали расследование инцидента и пообещали найти и наказать виновных.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada avtomobil yarışı zamanı 10 sürücü qətlə yetirilib

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