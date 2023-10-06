В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в пятницу утром в мексиканском штате Оахака на юге страны.

По меньшей мере 17 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в мексиканском штате Оахака на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Служба гражданской обороны и управления рисками Мексики.

"На 88-м километре шоссе Оахака-Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых - граждане Венесуэлы. По предварительным данным, в результате аварии погибли 17 человек", - сообщается на странице ведомства в социальной сети X.

Отмечается, что еще несколько человек получили ранения в аварии, им оказывается медицинская помощь. Причины, по которым перевернулся автобус с мигрантами, не установлены.