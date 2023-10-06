О нас

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек

В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек По меньшей мере 17 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в пятницу утром в мексиканском штате Оахака на юге страны.
Другие страны
6 октября 2023 г. 20:14
В Мексике в ДТП с автобусом погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате опрокидывания автобуса в мексиканском штате Оахака на юге страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Служба гражданской обороны и управления рисками Мексики.

"На 88-м километре шоссе Оахака-Куакнопалан перевернулся автобус с 55 мигрантами, большинство из которых - граждане Венесуэлы. По предварительным данным, в результате аварии погибли 17 человек", - сообщается на странице ведомства в социальной сети X.

Отмечается, что еще несколько человек получили ранения в аварии, им оказывается медицинская помощь. Причины, по которым перевернулся автобус с мигрантами, не установлены.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi