В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 13 человек

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Мексике не менее 13 человек стали жертвами страшного ДТП, ещё семеро пострадали. Автобус с людьми на полном ходу влетел в грузовик недалеко от города Эктепек на трассе, соединяющей Мехико и Пачуку.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

В инциденте погибли 10 мужчин и три женщины, которые, как и тысячи других людей, ежедневно ездят в столицу из ближайших городов на работу. Трасса является одной из самых загруженных в стране.

Проводится расследование причин аварии.