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    В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибло 13 человек

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ В Мексике не менее 13 человек стали жертвами страшного ДТП, ещё семеро пострадали. Автобус с людьми на полном ходу влетел в грузовик недалеко от города Эктепек на трассе, соединяющей Мехико и Пачуку.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

    В инциденте погибли 10 мужчин и три женщины, которые, как и тысячи других людей, ежедневно ездят в столицу из ближайших городов на работу. Трасса является одной из самых загруженных в стране. 

    Проводится расследование причин аварии.

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