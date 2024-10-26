В Мексике в ДТП погибли 24 человека

Более 20 человек погибли, еще пятеро получили различные травмы в результате аварии автобуса в штате Сакатекас.

Более 20 человек погибли, еще пятеро получили различные травмы в результате аварии автобуса в штате Сакатекас.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Давид Монреаль Авила в соцсети Х.

"Я глубоко сожалею о дорожно-транспортном происшествии на шоссе Сакатекас - Агуаскальентес, к сожалению, у нас есть данные о 24 погибших и 5 раненых", - написал губернатор.

В свою очередь генеральный секретарь правительства штата Родриго Рейес Мугуэрса сообщил в соцсети, что в аварию попал пассажирский автобус, следовавший из штата Наярит в штат Чиуауа. По его словам, транспортное средство врезалось в прицеп с кукурузой, который самопроизвольно отсоединился от трактора.