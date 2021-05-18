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В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек

В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек Тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро
Другие страны
18 мая 2021 г. 11:16
В Мексике в автофургоне нашли тела девяти человек

Тела девятерых человек обнаружены в автофургоне в штате Мичоакан в Мексике, власти начали расследование. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте местной генпрокуратуры.

Тела были обнаружены в муниципалитете Ситакуаро. На место прибыли специалисты из отдела по расследованию преступлений, которые подтвердили, что автофугоне находились трупы восьми мужчин и женщины, предположительно, с огнестрельными ранами. Они были переданы судмедэкспертам для установления причины смерти. Личности погибших не известны.

Как пишет газета Universal, по предварительным данным, за убийством может стоять наркокартель "Семья из Мичоакана" (La Familia Michoacana).

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