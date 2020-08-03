В Мексике убит журналист

Журналист Пабло Морругарес, сотрудник интернет-издания PM Noticias, был убит в штате Герреро на юго-западе Мексики.

Журналист Пабло Морругарес, сотрудник интернет-издания PM Noticias, был убит в штате Герреро на юго-западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье в своем Facebook региональная комиссия по правам человека.

"Мы просим генеральную прокуратуру провести тщательное расследование случившегося, чтобы найти виновных в этом преступлении", - говорится в заявлении. Морругарес был застрелен в одном из ресторанов города Игуала. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было. Он стал четвертым журналистом, убитым в Мексике в текущем году.