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    В Мексике убит журналист одного из самых крупных изданий страны

    В настоящее время ведётся расследование произошедшего© Sputnik

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В столице Мексики убит журналист El Universal Хосе Херардо Мартинес.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщается на сайте газеты.

    По данным издания, Мартинес скончался от огнестрельного ранения в живот, полученного при нападении двух неизвестных в районе Койоакан.

    Отмечается, что журналист шёл в магазин, чтобы купить детям подарки.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов доставили Мартинеса в больницу, где он скончался.

    В настоящее время ведётся расследование произошедшего.

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