В Мексике убит новоизбранный мэр муниципалитета

Сальвадор Вильяльба Флорес, избранный мэром муниципалитета Копала в штате Герреро от левой региональной партии "Мексика Аванса" ("Мексика наступает"), стал жертвой "заказного убийства".

Сальвадор Вильяльба Флорес, избранный мэром муниципалитета Копала в штате Герреро от левой региональной партии "Мексика Аванса" ("Мексика наступает"), стал жертвой "заказного убийства".

Как передает Report со ссылкой на газету El Sur de Guerrero, об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры штата.

По данным издания, Вильяльба был капитаном ВМС в отставке и находился под охраной Национальной гвардии Мексики.

Согласно информации, избранный мэр был расстрелян в упор по пути из Мехико в Копалу на дороге Акапулько-Пинотепа Насьональ вооруженными людьми, перехватившими его автомобиль.

По данным региональных СМИ, Вильяльба с 1 октября должен был вступить в должность мэра Копалы. Он также планировал баллотироваться на пост президента после убийства его друга, кандидата на пост главы государства Хесуса Гонсалеса Риоса в Копале 29 июня 2023 года.

Мексика организовала крупнейшие выборы в своей истории 2 июня. Более 98 миллионов избирателей зарегистрировались на президентских и законодательных выборах, были продлены полномочия девяти губернаторов из 32 штатов в общей сложности и множество местных мандатов, сообщает AFP. Правящий кандидат от левых сил Клаудия Шейнбаум была избрана первой женщиной-президентом в истории Мексики.