В Мексике убили журналиста Серхио Гонсалеса

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Журналист и владелец издания Enfoque Серхио Мартинес Гонсалес был застрелен в среду, 3 октября, в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет мексиканский портал Excelsior.

Журналиста убили в ресторане города Тустла-Чико в штате Чьяпас. При этом его супруга получила ранения и сейчас находится в госпитале. Ранее журналист сообщал в социальных сетях, что его жизни угрожали неизвестные. Он попросил помощи у властей.

Ранее 21 сентября журналист Марио Леонель Гомес был застрелен недалеко от своего дома в муниципалитете Яхалон в штате Чьяпас. Злоумышленники скрылись с места преступления на мотоцикле. Мотивы нападения не раскрываются.