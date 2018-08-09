В Мексике убили почти 140 журналистов за последние 18 лет

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ С 2000 года в Мексике убиты 138 журналистов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальная комиссия по правам человека страны.

По данным комиссии, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года. "Тревожный рост убийств и исчезновений сотрудников СМИ отражает то, что происходит на национальном уровне в части безопасности", — отмечается в докладе правозащитников.

Число убийств, совершенных в стране в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Всего в Мексике с начала этого года убито почти 16 тысяч человек, что на 18% выше аналогичных показателей первой половины 2017 года.