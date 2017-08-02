В Мексике убили начальника полиции города

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ В Мексике неизвестные злоумышленники убили начальника полиции города Селая и одного из его охранников.

Как передает Report, об этом сообщает WRAL.

Сообщается, что высокопоставленный полицейский Сантос Хуарес Рочас и его охранник были найдены мертвыми на окраине близлежащего города Саламанка. Отмечается, что прокуратура и сотрудники уголовного розыска намерены "проанализировать доказательства, чтобы попытаться найти ответственных за двойное убийство".

Также сообщается, что в соседнем городе Абасоло были убиты пять членов одной из семей.