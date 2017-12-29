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    В Мексике убили еще одного мэра

    о предварительной информации полиции, Гомес Перес погиб после того, как неизвестный открыл стрельбу

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Мексике убили главу муниципального образования Петатлан в штате Герреро.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщении Партии демократической революции (ПДР).

    “Национальный исполнительный комитет ПДР осуждает убийство нашего товарища Артуро Гомеса Переса, который был президентом муниципалитета Петатлан в Герреро. Мы требуем наказания виновных и передаем наши соболезнования его родным и близким”.

    По предварительной информации полиции, Гомес Перес погиб после того, как неизвестный открыл стрельбу. В момент ЧП он находился с несколькими друзьями в ресторане. Перес умер в больнице от полученных ранений.

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