В Мексике у здания клиники обнаружили тела шести человек

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Тела сразу шести человек были обнаружены в воскресенье неподалеку от медицинской клиники в мексиканском городе Масатлан штата Синалоа.
Как передает Report, об этом сообщает портала Riodoceсо ссылкой на местная полиция.
По данным портала, трупы были оставлены неизвестными у задней части здания, где расположен въезд для машин скорой помощи и парковка.
Тела упакованы в большие пакеты, у них были связаны клейкой лентой руки и ноги.
Среди убитых – одна женщина.
Штат Синалоа является родиной самого известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, там традиционно высок уровень преступности, связанной с наркотрафиком.
News DepartmentАвтор новости
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