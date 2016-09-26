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    В Мексике у здания клиники обнаружили тела шести человек

    Среди убитых – одна женщина

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Тела сразу шести человек были обнаружены в воскресенье неподалеку от медицинской клиники в мексиканском городе Масатлан штата Синалоа.

    Как передает Report, об этом сообщает портала Riodoceсо ссылкой на местная полиция.

    По данным портала, трупы были оставлены неизвестными у задней части здания, где расположен въезд для машин скорой помощи и парковка.

    Тела упакованы в большие пакеты, у них были связаны клейкой лентой руки и ноги.

    Среди убитых – одна женщина.

    Штат Синалоа является родиной самого известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, там традиционно высок уровень преступности, связанной с наркотрафиком.

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