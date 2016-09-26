В Мексике у здания клиники обнаружили тела шести человек

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Тела сразу шести человек были обнаружены в воскресенье неподалеку от медицинской клиники в мексиканском городе Масатлан штата Синалоа.

Как передает Report, об этом сообщает портала Riodoceсо ссылкой на местная полиция.

По данным портала, трупы были оставлены неизвестными у задней части здания, где расположен въезд для машин скорой помощи и парковка.

Тела упакованы в большие пакеты, у них были связаны клейкой лентой руки и ноги.

Среди убитых – одна женщина.

Штат Синалоа является родиной самого известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, там традиционно высок уровень преступности, связанной с наркотрафиком.