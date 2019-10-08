В Мексике столкнулись такси и автобус

Не менее 14 человек пострадали во вторник в столкновении такси с автобусом системы скоростного транспорта в центре Мехико (Мексика). Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ДТП произошло на проспекте Инсурхентес в районе Рома. По данным полиции, водитель такси нарушил правила дорожного движения и выехал на выделенную полосу для автобусов, что и привело к столкновению. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в прокуратуру для дачи показаний.