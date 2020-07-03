О нас
Report Georgia

В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19

В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19 Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще 679 человек.
Другие страны
0
3 июля 2020 г. 08:18
В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19

Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще 679 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"В настоящий момент 238 511 пробы на вирус SARS-CoV-2 дали положительный результат... В это число входят 29 189 летальных случаев", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 76 423 подозрительных случая заболеваний и 2 105 летальных случая. За сутки подтверждены 679 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.

Отметим, что Мексика по количеству смертей обошла Испанию и теперь занимает шестое место в мире.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Meksikada 29 mindən çox insan COVID-19-dan öldü

Новости партнеров

Другие новости из категории

Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19
Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19
3 июля 2020 г. 08:38
Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов
Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов
3 июля 2020 г. 08:13
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок
3 июля 2020 г. 07:11
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
3 июля 2020 г. 06:16
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
3 июля 2020 г. 05:32
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.
3 июля 2020 г. 03:54
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса
3 июля 2020 г. 03:09
В Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса
ФотоВ Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса
3 июля 2020 г. 02:15
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
3 июля 2020 г. 02:01
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
3 июля 2020 г. 01:38

Последние новости

09:31
ВС Армении нарушили перемирие 52 раза за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:30
МВД: За сутки оштрафованы 824 нарушителя карантина Происшествия
09:23
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (03.07.2020) Финансы
08:38
Израиль вернулся к политике ограничений из-за COVID-19 Другие страны
08:18
В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны
08:13
Президент Кыргызстана подписал указ о проведении парламентских выборов Другие страны
08:03
Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии Индивидуальные
07:42
Третьяковская галерея открывается для посетителей Искусство
07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены Наука и образование
07:11
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок Другие страны
06:50
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину Происшествия
06:44
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде Футбол
06:16
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек Другие страны
05:32
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы Другие страны
04:10
"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии Футбол