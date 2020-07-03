В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19

Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще 679 человек.

Число лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике за последние сутки выросло на 6 741 и составляет 238 511, от осложнений заболевания скончались еще 679 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

"В настоящий момент 238 511 пробы на вирус SARS-CoV-2 дали положительный результат... В это число входят 29 189 летальных случаев", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Власти изучают 76 423 подозрительных случая заболеваний и 2 105 летальных случая. За сутки подтверждены 679 смертей от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, которые произошли за последние недели.

Отметим, что Мексика по количеству смертей обошла Испанию и теперь занимает шестое место в мире.