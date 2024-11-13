В Мексике снизят стоимость базовой потребительской корзины

Власти Мексики договорились с производителями и торговыми сетями о снижении стоимости товаров и продуктов из базовой потребительской корзины.

Власти Мексики договорились с производителями и торговыми сетями о снижении стоимости товаров и продуктов из базовой потребительской корзины.

Как передает Report об этом заявила мексиканский лидер Клаудия Шейнбаум в соцсети "Х".

"Мы подписали Пакет против инфляции и дефицита на 2024-2025 годы с компаниями, которые производят и продают 24 продукта из базовой потребительской корзины", - сообщила президент.

Она пояснила, что "обязательство состоит в том, чтобы установить максимальную цену базовой потребительской корзины] на уровне 910 песо $44,3 по текущему курсу". Таким образом, по словам Шейнбаум, снижение цены составит 129 песо ($6,3 - ред.).

"Мы ценим это важное сотрудничество в поддержку народной экономики", - добавила Шейнбаум.

По данным мексиканского Минфина, подписанный пакет включает 16 мер по стабилизации цен на 24 товара - 22 продукта питания и 2 непродовольственных предмета первой необходимости. Кроме того, предусматриваются меры, направленные на увеличение внутреннего производства продуктов питания. Заключенное соглашение не является госконтролем над ценами и не предполагает каких-либо принудительных мер в отношении производителей и продавцов.