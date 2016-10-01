В Мексике шесть человек погибли при нападении на армейский конвой

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Двое мексиканских военнослужащих, получивших в пятницу ранения при нападении неизвестных преступников на вооруженный конвой в штате Синалоа, скончались в больнице.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal на своем сайте. Таким образом общее количество жертв атаки возросло до шести солдат.

Еще девять человек получают необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как тяжелое.

Рано утром преступники, передвигавшиеся на нескольких внедорожниках, напали на армейский конвой, перевозивший их раненого сообщника. По данным властей, бандиты использовали не только автоматы АК-47 и AR-15, но и крупнокалиберные винтовки Barret и гранаты. Им удалось сжечь два армейских внедорожника и забрать своего подельника.

Сведений о потерях со стороны преступников не поступало. В районе нападения власти проводят специальную операцию по поиску нападавших.