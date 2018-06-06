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    В Мексике семь человек погибли в результате взрыва пиротехники

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Семь человек погибли и восемь получили ранения в среду в мексиканском городе Тультепек в результате взрыва склада с пиротехникой.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил главный координатор сил гражданской обороны штата Мехико Артуро Вильчис Эскивель.

    В эфире канала Foro TV он рассказал, что взрыв повредил 23 жилых дома и 12 автомобилей. На месте трагедии сейчас продолжается разбор обломков. Причины взрыва пока неизвестны.

    Взрывы пиротехники с летальным исходом нередки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В декабре 2016 года в том же Тультепеке от взрыва на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.

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