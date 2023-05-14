В Мексике развивается гуманитарный кризис из-за миграционной политики Байдена

В Мексике развивается гуманитарный кризис из-за миграционной политики президента США Джо Байдена.

В Мексике развивается гуманитарный кризис из-за миграционной политики президента США Джо Байдена.

Как передает Report со ссылкой на газету The New York Times, гуманитарный кризис, вызванный массовой миграцией в США жителей латиноамериканских стран, усугубился в преддверии ужесточения иммиграционных правил администрацией Байдена, отмечает издание, описывая историю одного из беженцев в лагере под городом Матаморос на границе с Соединенными Штатами.

Глава миграционного института мексиканского штата Тамаулипас Хуан Хосе Родригес Альварадо отмечает, что за последние месяцы в регионе резко увеличилось количество мигрантов, следующих транзитом через Мексику в США - с 700 до примерно 6 тыс. человек.

"Они пришли к выводу, что, когда действие Раздела 42 будет приостановлено, граница США будет для них открыта", - пояснил Альварадо.

Речь идет о пандемийном ограничении, которое позволяло властям США без промедления высылать просителей убежища. Однако фактически миграционная политика Белого дома после завершения пандемии только осложнит въезд мигрантам из-за необходимости записываться на собеседование в приложении CBP One, которое страдает от постоянных сбоев.