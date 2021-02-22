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В Мексике разбился военный самолет, множество погибших

В Мексике разбился военный самолет, множество погибших Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики разбился в воскресенье в штате Веракрус на востоке страны. Семь человек, находившихся на борту, погибли
Другие страны
22 февраля 2021 г. 00:34
В Мексике разбился военный самолет, множество погибших

Реактивный пассажирский самолет марки Learjet ВВС Мексики разбился в воскресенье в штате Веракрус на востоке страны. Семь человек, находившихся на борту, погибли.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на источники в полиции.

Авиакатастрофа произошла рядом с городом Халапа, столицей региона. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей.

Министерство обороны республики пока не прокомментировало случившееся. Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

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