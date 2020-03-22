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В Мексике разбился военный вертолет, есть погибший и раненые

​В Мексике разбился военный вертолет, есть погибший и раненые

Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился в восточном штате Веракрус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

"Информируем о происшествии с вертолетом Black Hawk этого ведомства в районе Тепекуитлапа в муниципалитете Теуипанго, штат Веракрус", - говорится в записи. По данным губернатора региона Куитлауака Гарсии, из числа находившихся на борту воздушного судна военных один погиб, девять пострадали. Политик в своем Twitter уточнил, что бойцы были задействованы в операции по освобождению похищенных людей.

Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было.

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