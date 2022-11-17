В Мексике разбился вертолет полиции

Вертолет, принадлежавший региональной полиции, разбился в четверг в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики.

Вертолет, принадлежавший региональной полиции, разбился в четверг в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате авиакрушения погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе глава управления общественной безопасности штата Порфирио Санчес Мендоса., сообщила на своем сайте

Газета La Jornada сообщила, что вертолет упал в муниципалитете Хесус-Мария, недалеко от района, где Мендоса ранее в четверг участвовал в проводимой прокуратурой операции по борьбе с наркоторговлей. Сведений о возможных причинах авиакатастрофы не поступало.

Власти региона пока не прокомментировали случившееся и не подтвердили информацию о гибели людей.