В Мексике разбился вертолет полиции

Вертолет, принадлежавший региональной полиции, разбился в четверг в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате авиакрушения погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе глава управления общественной безопасности штата Порфирио Санчес Мендоса., сообщила на своем сайте
Газета La Jornada сообщила, что вертолет упал в муниципалитете Хесус-Мария, недалеко от района, где Мендоса ранее в четверг участвовал в проводимой прокуратурой операции по борьбе с наркоторговлей. Сведений о возможных причинах авиакатастрофы не поступало.
Власти региона пока не прокомментировали случившееся и не подтвердили информацию о гибели людей.
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Fallece Porfirio Sánchez, secretario de seguridad pública del gobierno de Aguascalientes.
Momento en que el helicóptero en el que viajaba se desplomó.
Los hechos ocurrieron en Jesús María de Aguascalientes.