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В Мексике разбился вертолет полиции

В Мексике разбился вертолет полиции Вертолет, принадлежавший региональной полиции, разбился в четверг в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики.
Другие страны
17 ноября 2022 г. 21:21
В Мексике разбился вертолет полиции

Вертолет, принадлежавший региональной полиции, разбился в четверг в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в результате авиакрушения погибли четыре человека, находившихся на борту, в том числе глава управления общественной безопасности штата Порфирио Санчес Мендоса., сообщила на своем сайте

Газета La Jornada сообщила, что вертолет упал в муниципалитете Хесус-Мария, недалеко от района, где Мендоса ранее в четверг участвовал в проводимой прокуратурой операции по борьбе с наркоторговлей. Сведений о возможных причинах авиакатастрофы не поступало.

Власти региона пока не прокомментировали случившееся и не подтвердили информацию о гибели людей.

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