В Мексике разбился самолет

Частный самолет Bombardier Challenger 601, пропавший во время полета над территорией муниципалитета Монклова мексиканского штата Коауила, разбился в горной местности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник портал Info 7.

По предварительным данным, на борту находились двое членов экипажа и 11 пассажиров. Об их судьбе пока не сообщается.

Самолет летел из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, пассажиры возвращались после просмотра поединка по боксу в Лас-Вегасе.