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    В Мексике разбился самолет с туристами

    На месте работают спасатели и пожарные

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Небольшой самолет с пятью людьми на борту разбился в четверг в мексиканском штате Кинтана-Роо.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Cancun Noticias.

    По предварительным данным, на борту Cessna 207 находились четыре туриста из Великобритании и пилот. Самолет направлялся из Плайи-дель-Кармен в археологическую зону Чичен-Ица и упал в сельве.

    Все находившиеся на борту люди выжили, но получили различные травмы.

    На месте работают спасатели и пожарные.

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