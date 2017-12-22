В Мексике разбился самолет с туристами

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Небольшой самолет с пятью людьми на борту разбился в четверг в мексиканском штате Кинтана-Роо.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Cancun Noticias.
По предварительным данным, на борту Cessna 207 находились четыре туриста из Великобритании и пилот. Самолет направлялся из Плайи-дель-Кармен в археологическую зону Чичен-Ица и упал в сельве.
Все находившиеся на борту люди выжили, но получили различные травмы.
На месте работают спасатели и пожарные.
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