​В Мексике разбился самолет, погибли пять человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В районе мексиканского города Санта-Барбара разбился самолет Cessna 206 XB- KWS, на борту которого находились пять человек.

Как передает Report, пилот и пассажиры, среди которых был ребенок, погибли.

Катастрофа произошла в субботу, 14 марта, вскоре после вылета самолета из аэропорта Фриско.

Потеряв управление, самолет упал около детского парка и загорелся. Никто из находившихся на земле не пострадал.

Причины катастрофы расследуются. Не исключаются версии технической неисправности или аварии, связанной с погодными условиями.

Названо имя погибшего пилота: Мануэль Ласкано Веласкес. Имена погибших пассажиров пока не публикуются.