 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Мексике разбился самолет, погибли пять человек

    Среди пассажиров был один ребенок

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В районе мексиканского города Санта-Барбара разбился самолет Cessna 206 XB- KWS, на борту которого находились пять человек.

    Как передает Report, пилот и пассажиры, среди которых был ребенок, погибли.

    Катастрофа произошла в субботу, 14 марта, вскоре после вылета самолета из аэропорта Фриско.

    Потеряв управление, самолет упал около детского парка и загорелся. Никто из находившихся на земле не пострадал.

    Причины катастрофы расследуются. Не исключаются версии технической неисправности или аварии, связанной с погодными условиями.

    Названо имя погибшего пилота: Мануэль Ласкано Веласкес. Имена погибших пассажиров пока не публикуются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi