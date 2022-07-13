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В Мексике разбился самолет, есть погибшие

В Мексике разбился самолет, есть погибшие Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлёте из международного аэропорта Керетаро в Мексике
Другие страны
13 июля 2022 г. 06:46
В Мексике разбился самолет, есть погибшие

Моторный самолет Piper PA-31 разбился на взлете из международного аэропорта Керетаро в Мексике.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба аэропорта Керетаро в Twitter.

"Частный самолет Piper PA31, взлетевший с нашего аэродрома, потерпел аварию недалеко от поселка Галерас, муниципалитет Колон. Подробности происшествия будут предоставлены Федеральным агентством гражданской авиации. Наша работа продолжается в обычном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Местные СМИ со ссылкой на источники отмечают, что в крушении, которое произошло на шоссе в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы, погибли два человека.

Место происшествия оцеплено военными, ведутся следственные действия.

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