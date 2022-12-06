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В Мексике пять человек стали жертвами вооруженного нападения

В Мексике пять человек стали жертвами вооруженного нападения Массовое убийство было совершено в городе Акапулько в штате Герреро на юго-западе Мексики.
Другие страны
6 декабря 2022 г. 03:33
В Мексике пять человек стали жертвами вооруженного нападения

Массовое убийство было совершено в городе Акапулько в штате Герреро на юго-западе Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter прокуратура региона.

"Начато расследование убийства пятерых мужчин с применением огнестрельного оружия в районе Гранхас-де-Маркес в Акапулько", - говорится в публикации.

Сведений о личностях погибших и возможных мотивах расправы обнародовано не было. В последние годы Акапулько, популярный курорт на тихоокеанском побережье, неоднократно попадал на первые позиции в рейтинге 50 самых опасных городов мира, который составляет мексиканская неправительственная организация "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции".

Согласно официальным данным, только со 2 по 4 декабря в Герреро от рук преступников погибли десять человек. Из них шестеро были убиты в Чильпансинго, столице штата.

В 2021 году в Мексике было зарегистрировано 33,3 тыс. умышленных убийств. Основную ответственность за разгул насилия в стране несут организованные преступные группировки и наркокартели.

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