В Мексике пять человек погибли в серии нападений бандитов на морпехов

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Пять человек, в том числе один военнослужащий, были убиты и еще 12 получили ранения в результате серии нападений преступников на патрули и конвои морской пехоты ВМФ Мексики в городе Нуэво-Ларедо штата Тамаулипас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, всего были осуществлены три атаки, больше похожие на засады.

Ответным огнем удалось уничтожить четырех нападавших. При этом для помощи наземным силам был привлечен вертолет ВМФ.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния нескольких наркокартелей в борьбе за контроль над поставками наркотиков в соседнюю страну.