В Мексике пять бандитов погибли в столкновении с силовиками

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Не менее пяти преступников были убиты в пятницу вечером в мексиканском штате Халиско в столкновении с силовиками.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Letra Roja.

По предварительным данным, бандиты вступили в перестрелку с вооруженными сотрудниками генеральной прокуратуры штата в районе города Тлахомулько.

На месте были найдены тела пяти бандитов, еще один был ранен и задержан. Власти начали расследование обстоятельств столкновения.

Министр безопасности Мексики Альфонсо Дурасо недавно отнес Халиско к числу штатов, имеющих наибольшие проблемы с преступностью.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).