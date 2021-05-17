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В Мексике пьяный пассажир автобуса погубил шесть человек

В Мексике пьяный пассажир автобуса погубил шесть человек В Мексике пьяный пассажир выхватил руль у водителя. Он спровоцировал серьезную аварию и погубил шесть человек, еще 16 получили ранения, когда автобус перевернулся
Другие страны
17 мая 2021 г. 05:03
В Мексике пьяный пассажир автобуса погубил шесть человек

В Мексике пьяный пассажир выхватил руль у водителя. Он спровоцировал серьезную аварию и погубил шесть человек, еще 16 получили ранения, когда автобус перевернулся.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, частный транспорт, в котором находилось 35 пассажиров, вылетел на обочину на федеральной трассе недалеко от муниципалитета Исукар-де-Матаморос (Izúcar de Matamoros), когда он направлялся в столицу штата Пуэбла.

Мужчина, предположительно ставший виновником аварии, был взят под стражу при попытке скрыться. На месте работали пожарные, спасатели, национальная гвардия и медики, пострадавшие были доставлены в местные больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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