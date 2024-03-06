О нас

В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца Протестующие в Мексике выбили деревянную дверь Национального президентского дворца после пресс-конференции президента страны Андреас Мануэля Лопеса Обрадора и направили в нее пикап Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE).
Другие страны
6 марта 2024 г. 21:53
В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

Протестующие в Мексике выбили деревянную дверь Национального президентского дворца после пресс-конференции президента страны Андреас Мануэля Лопеса Обрадора и направили в нее пикап Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE).

Как передает Report, кадры акции протеста опубликовал телеканал ADN40.

Студенты сельской педагогической школы имени Рауля Исидро Бургоса в Айотсинапе снесли дверь Национального дворца в знак протеста с требованием расследовать исчезновение 43 студентов.

"Мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане", - отреагировал на инцидент мексиканский президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Хуситы подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе
Хуситы подтвердили, что нанесли удары по судну True Confidence в Аденском заливе
6 марта 2024 г. 22:34
В Нигерии боевики похитили более 100 женщин
В Нигерии боевики похитили более 100 женщин
6 марта 2024 г. 22:22
США останутся крупнейшим экспортером СПГ
США останутся крупнейшим экспортером СПГ
6 марта 2024 г. 21:38
ВВС Израиля нанесли удары по двум форпостам Хезболлах на юге Ливана
ВВС Израиля нанесли удары по двум форпостам "Хезболлах" на юге Ливана
6 марта 2024 г. 20:58
МВФ выделит Египту финансирование на сумму $8 млрд
МВФ выделит Египту финансирование на сумму $8 млрд
6 марта 2024 г. 20:42
Трамп призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах
Трамп призвал сторонников Никки Хейли поддержать его на выборах
6 марта 2024 г. 19:59
Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США
Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США
6 марта 2024 г. 19:16
В Израиле предупредили об угрозе терактов за границей в Рамазан
В Израиле предупредили об угрозе терактов за границей в Рамазан
6 марта 2024 г. 19:09
Лидеры ЕС проведут внеочередную встречу 17-18 апреля
Лидеры ЕС проведут внеочередную встречу 17-18 апреля
6 марта 2024 г. 18:22
Премьер и глава МИД Швеции отправились в США
Премьер и глава МИД Швеции отправились в США
6 марта 2024 г. 17:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi