В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль

Мексиканский вулкан Попокатепетль резко активизировался и выбросил облака пепла и газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в национальной службе гражданской обороны страны.

Служба призвала жителей не приближаться к кратеру вулкана, однако группа людей пробралась к кратеру и опубликовала в социальных сетях видео активности вулкана. Спасательные службы уже установили личности этих людей и намерены выйти с ними на контакт для разъяснительной работы.