В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

​Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем

5 января, 2020 09:26

https://report.az/storage/news/e4266bf4f6dbae4760a50a7c93781533/4c589360-7545-4241-9d33-99d10edb6d40_292.jpg Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости». По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах юго-восточнее города Уньон Идальго (штат Оахака), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Угроза возникновения цунами не объявлялась. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,6. Очаг залегал на глубине 100 километров.

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