 Наверх

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
​Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории мексиканского штата Оахака рядом с побережьем, сообщает Report со ссылкой на РИА «Новости».

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков располагался в 38 километрах юго-восточнее города Уньон Идальго (штат Оахака), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Угроза возникновения цунами не объявлялась.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 5,6. Очаг залегал на глубине 100 километров.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!