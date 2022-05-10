В Мексике произошло десятое за год убийство журналиста

Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник.

Власти мексиканского штата Веракрус ведут скоординированную операцию по поимке убийц журналистки Йессении Мольинедо, которую застрелили в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил губернатор штата Куитлауак Гарсия.

"Идет совместная операция по поиску ответственных в убийстве журналистки в муниципалитете Косолеакаке. Для тех, кто еще не понял, - в Веракрусе такие преступления не покрываются и не допускаются", - написал Гарсия в своем блоге в Twitter.

По информации местных изданий, группа вооруженных людей в понедельник застрелила владелицу новостного портала El Veraz Йессению Мольинедо Фалькони, вместе с ней была убита сотрудница этого издания, фотограф Шейла Гарсия.

Отметим, что Мольинедо - десятая с начала года журналистка, убитая в Мексике. По данным правозащитной организации Articulo 19, за 2021 год в Мексике были убиты семь журналистов, это самый высокий показатель среди стран мира. Всего за три с небольшим года правления действующего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора зарегистрировано 34 убийства работников СМИ, вероятно, связанных с их профессиональной деятельностью.