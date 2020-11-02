В Мексике произошел взрыв на газопроводе

Взрыв прогремел в понедельник на участке магистрального газопровода в муниципалитете Чина в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. На место происшествия, где начался сильный пожар, были направлены бригады спасателей и военнослужащие.

Взрыв прогремел в понедельник на участке магистрального газопровода в муниципалитете Чина в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики. На место происшествия, где начался сильный пожар, были направлены бригады спасателей и военнослужащие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в своем Twitter губернатор региона Хайме Родригес Кальдерон.

"Согласно предварительным данным, сведений о пострадавших при инциденте нет", - говорится в записи. Взрыв произошел в пустынном районе, вдали от населенных пунктов. По словам Кальдерона, в настоящее время спасатели вместе с сотрудниками государственной нефтегазовой компании Pemex перекрывают поврежденный участок задвижками. Авария не повлияла на подачу газа потребителям.