В Мексике произошел взрыв на фабрике по производству текилы, есть погибшие

Не менее двух человек стали жертвами взрыва на фабрике по производству текилы в мексиканском городе Текила в штате Халиско.

Не менее двух человек стали жертвами взрыва на фабрике по производству текилы в мексиканском городе Текила в штате Халиско.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал N+.

Взрыв резервуара на фабрике по производству текилы Хосе Куэрво привел к гибели двух рабочих предприятия. В емкости, по данным телеканала, содержалось около ста тысяч литров спирта, используемого для изготовления традиционного мексиканского алкогольного напитка. Взрыв был такой силы, что его почувствовали в пяти кварталах, а сам резервуар взрывной волной был отброшен на несколько метров.

Как сообщает телеканал, на данный момент известно о пяти пострадавших, при этом их число может увеличиться.

Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало. По данным телеканала, на взорвавшемся резервуаре проводились ремонтные работы. По другой версии, к взрыву привела утечка газа.