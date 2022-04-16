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В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака.
Другие страны
16 апреля 2022 г. 08:51
В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила служба гражданской обороны штата.

"Служба координации гражданской обороны штата Оахака следит за ситуацией и участвует в ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе инженера Антонио Довали Хайме в Салина-Крусе, в вертикальном резервуаре (TV-102). Первые сообщения указывают на то, что его потушили пожарные нефтеперерабатывающего завода", - написано в блоге службы в Twitter.

НПЗ Pemex в Салина-Крусе является крупнейшим переработчиком нефти в стране с производственной мощностью 360 тысяч баррелей в сутки.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada neft emalı zavodunda yanğın baş verib

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