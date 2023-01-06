В Мексике при задержании сына экс-главаря наркокартеля погибли 29 человек

Не менее 29 человек погибли в четверг в мексиканском штате Синалоа в ходе масштабной операции силовых структур по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана.

Не менее 29 человек погибли в четверг в мексиканском штате Синалоа в ходе масштабной операции силовых структур по задержанию Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль.

"По подсчетам властей, погибли 19 правонарушителей, 10 военнослужащих отдали жизнь при исполнении долга. Кроме того, 35 военных получили ранения, им оказывается необходимая врачебная помощь", - сказал он.

Согласно официальным данным, был задержан 21 подозреваемый в нападении на силовиков. У преступников изъяли десятки единиц огнестрельного оружия, в том числе крупнокалиберные винтовки.

Задержание сына наркобарона привело к резкому обострению обстановки в Кульякане, столице Синалоа, на улицах велись перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. В настоящее время ситуация в крупном городе находится под контролем властей, идет ликвидация последствий столкновений.

Гусман Лопес, предполагаемый главарь группировки, связанной с наркокартелем "Синалоа", вечером в четверг был доставлен в тюрьму максимально строгого режима "Альтиплано" в штате Мехико. В отношении него действует запрос на экстрадицию в США, где его обвиняют в преступном сговоре для распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны. Глава МИД Мексики Марсело Эбрард уже исключил возможность его ускоренной выдачи американской юстиции.

Задержание Гусмана Лопеса 17 октября 2019 года в Кульякане послужило причиной уличных боев, в столкновениях погибли 9 человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить его, чтобы не подвергать опасности население.

Хоакин Гусман сбежал из "Альтиплано" в ночь на 12 июля 2015 года прямо из своей камеры по туннелю длиной 1,5 км, прорытому на глубине 10 м. Схватить его удалось в ходе специальной операции морской пехоты в городе Лос-Мочис в Синалоа 8 января 2016 года, а спустя год власти Мексики выдали наркобарона США. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения, в середине июля того же года Гусман был приговорен к пожизненному заключению.