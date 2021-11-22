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В Мексике при вооруженных нападениях погибли 9 человек

В Мексике при вооруженных нападениях погибли 9 человек Четверо зрителей подпольных петушиных боев погибли и еще семеро пострадали при нападении в районе Ситакуаро в штате Мичоакан на западе Мексики. Вооруженные гражданские лица открыли огонь по людям, после чего скрылись в неизвестном направлении.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 23:25
В Мексике при вооруженных нападениях погибли 9 человек

Четверо зрителей подпольных петушиных боев погибли и еще семеро пострадали при нападении в районе Ситакуаро в штате Мичоакан на западе Мексики. Вооруженные гражданские лица открыли огонь по людям, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Televisa.

Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние нескольких из них оценивается как тяжелое. Сведений о возможных мотивах расправы обнародовано не было.

Еще одно массовое убийство в Мичоакане произошло в районе Тангамандапио, где в начале месяца от рук преступников погибли 11 сборщиков меда. В этот раз жертвами стали пять человек. Их тела со следами пыток были найдены на одной из дорог.

Мичоакан на протяжении последних лет стабильно входит в число самых опасных штатов Мексики. В 2020 году, по официальным данным, жертвами насилия там стали более 2,4 тыс. человек. В октябре федеральное правительство решило направить в этот регион свыше 15 тыс. силовиков, чтобы попытаться улучшить ситуацию в сфере безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada silahlı insidentlər zamanı 9 nəfər öldürülüb, xəsarət alanlar var

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