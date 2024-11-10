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В Мексике при стрельбе в баре погибли десять человек

В Мексике при стрельбе в баре погибли десять человек Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро одноименного штата, есть погибшие и пострадавшие.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 12:04
В Мексике при стрельбе в баре погибли десять человек

Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро одноименного штата, есть погибшие и пострадавшие.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления по общественной безопасности штата в соцсети Х.

Согласно информации, в субботу вечером четверо вооруженных людей подъехали на машине к зданию бара, затем вошли внутрь и открыли огонь по людям.

"На данный момент известно, что в результате происшествия десять человек погибли, семь получили ранения", - заявил глава управления Хуан Луис Ортис.

По его словам, позднее автомобиль, на котором предположительно передвигались нападавшие, был обнаружен сожженным в муниципалитете Эль-Маркес штата Керетаро. Отмечается, что полиция также задержала одного человека в рамках расследования происшествия.

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