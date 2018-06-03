В Мексике при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 11 человек

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Мексике.

Как передает Report, об этом сообщает El Sol de Mexico.

Как уточняется, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего оба транспортных средства упали в овраг.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.