В Мексике при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 11 человек

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Мексике.
Как передает Report, об этом сообщает El Sol de Mexico.
Как уточняется, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего оба транспортных средства упали в овраг.
По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook