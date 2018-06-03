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    В Мексике при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли 11 человек

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Мексике.

    Как передает Report, об этом сообщает El Sol de Mexico.

    Как уточняется, автобус столкнулся с грузовым автомобилем, после чего оба транспортных средства упали в овраг.

    По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб и 15 пострадали в результате ДТП с автобусом в Мексике.

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