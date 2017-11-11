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    В Мексике при столкновении автобуса с катафалком погибли шесть человек

    Состояние еще одного человека оценивается как тяжелое

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и четверо получили травмы при столкновении автобуса с катафалком в штате Сакатекас на севере Мексики.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу электронная версия газеты El Universal.

    В катафалке, перевозившем тело человека, находились двое мужчин и две женщины, все они погибли. Кроме того, авария унесла жизни водителя и одного из пассажиров автобуса.

    Пострадавшим была оказана необходимая помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

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