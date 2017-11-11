В Мексике при столкновении автобуса с катафалком погибли шесть человек

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и четверо получили травмы при столкновении автобуса с катафалком в штате Сакатекас на севере Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу электронная версия газеты El Universal.

В катафалке, перевозившем тело человека, находились двое мужчин и две женщины, все они погибли. Кроме того, авария унесла жизни водителя и одного из пассажиров автобуса.

Пострадавшим была оказана необходимая помощь, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Власти приступили к расследованию обстоятельств случившегося.