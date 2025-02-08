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В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 30 человек

В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 30 человек По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в районе города Эскарсега на юге Мексики.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 22:38
В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в районе города Эскарсега на юге Мексики.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция XEVT.

По ее данным, пассажирский автобус следовал из Канкуна (штат Кинтана-Роо) в Комалькалько (штат Табаско). По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, в результате лобового столкновения транспортные средства загорелись.

Радиостанция со ссылкой на Национальную гвардию сообщает, что в автобусе находились 39 пассажиров. Известно, что выжили только восемь человек.

Губернатор Табаско Хавьер Мэй в Х подтвердил факт ДТП и выразил соболезнования родным и близким погибших.

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